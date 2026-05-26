Dal 29 al 31 maggio si svolgerà di nuovo lo festival ‘Swing & Beer’, dedicato alla musica swing e alla danza. L’evento mira a far ballare il pubblico con ritmi vivaci e coinvolgenti, attirando appassionati di questa musica e di ballo. La manifestazione si svolge in un periodo di tre giorni, offrendo occasioni di intrattenimento e socializzazione legate a questo stile musicale.

E’ nata per far ballare, per catturare appassionati e pubblico con il suo ritmo saltellante e coinvolgente. La musica swing dondolante, che per sua natura invita alla condivisione, alla danza e all’talk tra le persone, da venerdì 29 a domenica 31 maggio torna a Buscemi, in provincia di Siracusa, assieme alla vivacità frizzante della birra con il weekend dedicato allo “Swing & Beer”, evento culturale e musicale, nell’ambito della programmazione artistica del festival iART Buscemi, diretto da Lucenzo Tambuzzo, organizzata con il progetto “Buscemi Borgo Immateriale”, finanziato dal PNRR. Tornano ad accendersi le luci sul suggestivo scenario del borgo di Buscemi, incastonato nel Monte Vignitti, unico per il suo caratteristico andamento ondulatorio, con il festival che punta a raccontare il luogo attraverso la musica e la convivialità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Buscemi, dal 29 al 31 maggio torna lo ‘Swing & Beer’ festival

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