L' Atp 1000 e il Major di Padel | Roma al centro del Mondo E Binaghi gongola | L' Italia ha un ruolo strategico

Notizia in breve

Roma ospiterà un torneo ATP 1000 e un Major di Padel dal 31 maggio al 7 giugno, con l’evento che si terrà nel Foro Italico. La manifestazione coinvolge entrambe le discipline e porterà numerosi atleti internazionali. Il presidente della federazione sportiva ha dichiarato che l’Italia assume un ruolo strategico nel panorama sportivo mondiale grazie a questa organizzazione. La città si prepara ad accogliere spettatori e appassionati da vari Paesi.