L' Atp 1000 e il Major di Padel | Roma al centro del Mondo E Binaghi gongola | L' Italia ha un ruolo strategico
Roma ospiterà un torneo ATP 1000 e un Major di Padel dal 31 maggio al 7 giugno, con l’evento che si terrà nel Foro Italico. La manifestazione coinvolge entrambe le discipline e porterà numerosi atleti internazionali. Il presidente della federazione sportiva ha dichiarato che l’Italia assume un ruolo strategico nel panorama sportivo mondiale grazie a questa organizzazione. La città si prepara ad accogliere spettatori e appassionati da vari Paesi.
Binaghi ci scherza su: “Per noi del padel questo Major rappresenta quello che gli amici del tennis stanno cercando di ottenere dal loro torneo, qui a Roma. Non so se ci riusciranno, ma noi li guardiamo un po’ dall’alto verso il basso, perché noi il nostro Slam lo abbiamo!”. Il presidente della Fitp esordisce così al Circolo del Foro Italico a Roma, dove è andata in scena la conferenza stampa di presentazione del BNL Italy Major Premier Padel 2026, in programma dal 31 maggio al 7 giugno in un Foro Italico che, in modo davvero sorprendente, in appena dieci giorni si è trasformato dalla casa del tennis, con 21 campi, a quella del padel appunto, con ben 12 campi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
La Roma tennistica è davvero pronta a ospitare un ipotetico quinto Slam
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