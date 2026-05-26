il major padel torna a roma da domenica tutti i big al foro italico

Da domenica al 7 giugno, il Major padel si svolge al Foro Italico di Roma con la quinta edizione dell’Italia Major Premier Padel. La competizione vede la partecipazione di numerosi big del circuito internazionale. L’evento si svolge su più campi all’interno del complesso sportivo, attirando appassionati e atleti da diversi paesi. La finale è prevista per il 7 giugno.

Roma torna protagonista dello sport internazionale con la quinta edizione dell'Italia Major Premier Padel, in programma da domenica prossima al 7 giugno al Foro Italico. Saranno 240 gli atleti in gara - 52 coppie nel tabellone femminile, 68 in quello maschile -, con i migliori giocatori del ranking a contendersi uno dei quattro Major del calendario internazionale insieme a Parigi, Acapulco e Kuwait City. Il torneo avrà a disposizione ben undici campi distribuiti tra gli spazi abituali e le aree interne del Foro Italico. «Dopo lo spettacolo degli Internazionali, Roma torna ad accendere i riflettori sul grande sport internazionale. Gli undici... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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