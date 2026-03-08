Al Palazzetto dello Sport di Camaiore si svolge uno spettacolo di danza e canto intitolato

CAMAIORE "Apprendisti Stregoni Si impara ballando" è il titolo dello spettacolo di danza e canto con il quale la danza ed il canto, linguaggi universali, capaci di abbattere ogni barriera e arrivare al cuore di ciascuno di noi, diventano per una sera strumenti di beneficenza e di solidarietà, perchè lo spettacolo che andrà in scena sabato 21, alle 21, primo giorno di primavera, al Palazzetto dello Sport ha una missione importante: donare il ricavato degli incassi al servizio neonatale dell'ospedale Versilia. Lo spettacolo nasce dall'impegno sociale di un'associazione camaiorese che negli anni ha scritto tante pagine di solidarietà: le Comari di Montebello.

© Lanazione.it - Apprendisti Stregoni. Musical di beneficenza al Palazzetto dello Sport

