Al palazzetto dello sport il grande pugilato giovanile e interregionale

Il prossimo 10 maggio al palazzetto di Casagiove si terrà un evento di pugilato giovanile e interregionale, organizzato dal team Boxing and Beauty Tessitore. La giornata sarà dedicata alle competizioni tra giovani atleti provenienti da diverse aree, offrendo spazio a incontri e dimostrazioni di questa disciplina. L’evento coinvolgerà numerosi partecipanti e rappresenta un momento importante per il panorama pugilistico locale e regionale.