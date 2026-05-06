Al palazzetto dello sport il grande pugilato giovanile e interregionale
Il prossimo 10 maggio al palazzetto di Casagiove si terrà un evento di pugilato giovanile e interregionale, organizzato dal team Boxing and Beauty Tessitore. La giornata sarà dedicata alle competizioni tra giovani atleti provenienti da diverse aree, offrendo spazio a incontri e dimostrazioni di questa disciplina. L’evento coinvolgerà numerosi partecipanti e rappresenta un momento importante per il panorama pugilistico locale e regionale.
Una giornata all’insegna dello sport e della passione per la boxe è in programma il prossimo 10 maggio al palazzetto di Casagiove, dove si terrà un importante evento pugilistico organizzato dal team Boxing and Beauty Tessitore.La manifestazione si aprirà in mattinata con il “Criterium regionale.🔗 Leggi su Casertanews.it
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