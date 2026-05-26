L’Asst Bergamo Ovest in prima linea per aiutare i cittadini a smettere di fumare

In occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco, l’ASST Bergamo Ovest ha avviato campagne di sensibilizzazione e mette a disposizione servizi specialistici per aiutare chi vuole smettere di fumare. Sono stati rafforzati i programmi di supporto e consulenza per i cittadini interessati, con l’obiettivo di facilitare il percorso di abbandono del tabacco. Le iniziative si rivolgono a chi cerca assistenza professionale per interrompere la dipendenza.

In occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco, l’ASST Bergamo Ovest promuove i propri servizi specialistici per supportare chi desidera liberarsi dalla dipendenza dal fumo. L’iniziativa si inserisce nella cornice della campagna di ATS Bergamo intitolata “La vera libertà è non dipendere”, che raccoglie le attività delle ASST provinciali. “Raramente si accende la prima sigaretta consapevoli del rischio di sviluppare una vera dipendenza o degli effetti a lungo termine sulla salute” – spiega Luca Moltrasio, Direttore dei Servizi Territoriali delle Dipendenze (Ser.D) dell’ASST Bergamo Ovest – “I dati dimostrano che l’adolescenza e la giovinezza sono i periodi più vulnerabili. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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