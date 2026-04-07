Settimana mondiale delle vaccinazioni | sedute straordinarie all’Asst Bergamo Ovest

Durante questa settimana, l’Azienda Sanitaria ha predisposto sedute di vaccinazione straordinarie nei principali centri del territorio. Queste iniziative sono state organizzate per agevolare le persone nell’accesso alle vaccinazioni, con l’obiettivo di incrementare le coperture vaccinali locali. Le sedute si sono svolte in diverse strutture, coinvolgendo cittadini che hanno potuto ricevere il vaccino senza appuntamento nelle giornate dedicate.

LE INIZIATIVE. L’Asst Bergamo Ovest ha infatti organizzato sedute vaccinali straordinarie nei principali centri del territorio, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai cittadini e aumentare la copertura vaccinale. Tutte le date disponibili. Dal 24 al 30 aprile si celebra la Settimana Mondiale delle Vaccinazioni, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), e anche il territorio bergamasco si mobilita per rafforzare la prevenzione. Le vaccinazioni rappresentano uno dei pilastri della sanità pubblica: consentono di ridurre l’incidenza di molte malattie infettive e migliorano qualità e aspettativa di vita, soprattutto per le persone più fragili. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Settimana mondiale delle vaccinazioni: sedute straordinarie all’Asst Bergamo Ovest Leggi anche: Donata un’ambulanza all’Asst Bergamo Ovest. Il taglio del nastro durante Emergenzopoli Asst Bergamo Ovest, arriva il Cup Unico Regionale: stop temporaneo alle prenotazioni dal 19 al 23 febbraioPossibili disagi in vista per tutti gli utenti che, a partire da giovedì 19 fino a lunedì 23 febbraio, dovranno prenotare o disdire prestazioni... Si parla di: Settimana mondiale delle vaccinazioni: sedute straordinarie all’Asst Bergamo Ovest. Settimana mondiale delle vaccinazioni: sedute straordinarie all’Asst Bergamo OvestL’Asst Bergamo Ovest ha infatti organizzato sedute vaccinali straordinarie nei principali centri del territorio, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai cittadini e aumentare la copertura vaccinale ... ecodibergamo.it Settimana mondiale delle Vaccinazioni. Sin: Fondamentali per una crescita sana dei neonatiNon si può e non si deve mettere in discussione l’importanza e la necessità delle vaccinazioni. È questo l’appello lanciato dalla Società Italiana di Neonatologia, in occasione della Settimana in ... quotidianosanita.it