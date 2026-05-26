L' associazione Teacch house in piazzetta Bagnasco si parla di autismo
Alle 18 di mercoledì 27 maggio si terrà un evento in piazzetta Bagnasco dedicato all’autismo, con presentazione dell’associazione di genitori “Teacch House”. L’iniziativa intitolata “Storie che uniscono. Dalla diagnosi nasce la consapevolezza, dal sostegno del territorio la speranza di un futuro possibile” mira a favorire l’inclusione e la conoscenza delle realtà legate all’autismo attraverso incontri e testimonianze.
Le belle persone che creano inclusione. S’intitola “Storie che uniscono. Dalla diagnosi nasce la consapevolezza, dal sostegno del territorio la speranza di un futuro possibile” l’evento che alle 18 di mercoledì 27 maggio consentirà di fare la conoscenza di “Teacch House”, associazione di genitori. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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