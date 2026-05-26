lasersoft retrocessa dopo il ko con la reggiano

Cade Riccione e il tonfo si fa sentire, perché questa volta vuol dire retrocessione. Il 3-1 con cui il Centro Volley Reggiano batte la Lasersoft significa permanenza in B1 per le emiliane e caduta nella serie inferiore per le riccionesi. Non è bastato il 3-2 dell’andata, maturato dopo una lunga battaglia, a salvare la squadra, che dopo qualche stento di inizio campionato sembrava essersi ripresa, ma non è riuscita a evitare il gorgo pericolosissimo del playout e, adesso, a retrocedere. Nel redde rationem giocato a Rivalta, in provincia di Reggio Emilia, la partenza è in equilibrio, poi il Cvr scatta sul 12-8, mantiene un discreto vantaggio per tutto il primo set e chiude sul 25-19. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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