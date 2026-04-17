Basket A1 Femminile play out gara 3 | OMEPS Battipaglia ko e retrocessa in A2

Da anteprima24.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al PalaLeonessa si è giocata la terza partita del play out tra le due squadre coinvolte nel campionato di basket femminile di serie A1. La squadra ospite ha subito una sconfitta e si è qualificata per la retrocessione in A2. La partita ha visto le due formazioni affrontarsi con intensità, determinando così il risultato decisivo per la classifica finale.

Tempo di lettura: 4 minuti Al PalaLeonessa, nell’incontro valevole come Gara 3 del Secondo Turno dei Play-Out del campionato di Serie A1 Femminile, vittoria e traguardo salvezza per le padrone di casa della RMB Brixia Basket che, trascinate da una sontuosa Tagliamento (24 i suoi punti), hanno la meglio su una O.ME.P.S. Battipaglia (priva di Cupido, convocata ma non scesa in campo a causa di un brutto infortunio rimediato in Gara 2) alla quale non bastano i 26 punti di una splendida Peoples. Per il team biancoarancio la stagione 20252026, ricca di avversità, si conclude con una amara retrocessione. Risultato finale: 72-63. La cronaca. Pronti via e Battipaglia, in meno di un minuto, è già sul +4 (0-4).🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Basket A1 Femminile, play out gara 3: O.ME.P.S. Battipaglia ko e retrocessa in A2

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