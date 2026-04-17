Basket A1 Femminile play out gara 3 | OMEPS Battipaglia ko e retrocessa in A2

Al PalaLeonessa si è giocata la terza partita del play out tra le due squadre coinvolte nel campionato di basket femminile di serie A1. La squadra ospite ha subito una sconfitta e si è qualificata per la retrocessione in A2. La partita ha visto le due formazioni affrontarsi con intensità, determinando così il risultato decisivo per la classifica finale.

Tempo di lettura: 4 minuti Al PalaLeonessa, nell’incontro valevole come Gara 3 del Secondo Turno dei Play-Out del campionato di Serie A1 Femminile, vittoria e traguardo salvezza per le padrone di casa della RMB Brixia Basket che, trascinate da una sontuosa Tagliamento (24 i suoi punti), hanno la meglio su una O.ME.P.S. Battipaglia (priva di Cupido, convocata ma non scesa in campo a causa di un brutto infortunio rimediato in Gara 2) alla quale non bastano i 26 punti di una splendida Peoples. Per il team biancoarancio la stagione 20252026, ricca di avversità, si conclude con una amara retrocessione. Risultato finale: 72-63. La cronaca. Pronti via e Battipaglia, in meno di un minuto, è già sul +4 (0-4).🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Basket A1 Femminile, play out gara 3: O.ME.P.S. Battipaglia ko e retrocessa in A2 Notizie correlate Leggi anche: Basket femminile: Brescia sconfitta a Battipaglia in gara-2 dei playout di Serie A1 Leggi anche: Basket femminile, il Brixia Basket vince gara-3 con Battipaglia e centra la salvezza Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Basket: Serie A1 femminile 2025/26 - Playoff, Semifinale: Schio - Derhona (gara 1) - Video; Techfind Serie A1 Femminile , playout - Battipaglia batte Brixia e porta la serie a gara 3; Play-out A1 Femminile, Battipaglia rialza la testa: Brixia ko, salvezza rinviata a Gara 3; Techfind Serie A1 Femminile , playoff - Al via la semifinale tra Schio e Derthona (Rai Sport). A1 F play out: c'è gara tre fra Brixia e BattipagliaPartita decisiva, forse, per rimanere in serie A1, ammesso che la perdente non venga ripesacata vista l'uscita di Sassari ... pianetabasket.com Serie A1 e A2 femminile. Brixia pronta per la bella contro Battipaglia. Sanga a una vittoria dall’accesso in semifinaleTempo di gare da dentro o fuori per Brixia in Serie A1 e Sanga Milano in A2 femminile. Le bresciane sono impegnate nella seconda fase dei playout per rimanere nella massima categoria, mentre le milane ... sport.quotidiano.net Coach Dimitris Priftis ha presentato alla stampa la gara di domani contro Trento. Live su LBATV e Sky Sport Basket, palla a due alle 18.15 Presentazione integrale della gara: https://bit.ly/4tO5Qpp facebook Talento dentro e fuori il parquet Novak Djokovic e Luka Doncic ospiti ieri sera del Real Madrid Basket x.com