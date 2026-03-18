Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, la Cremonese ha deciso di cambiare allenatore. La squadra si trova ora in zona retrocessione, con un solo punto raccolto nelle ultime cinque partite. La decisione arriva in un momento difficile, mentre i risultati sportivi continuano a essere deludenti e la classifica si fa sempre più preoccupante.

I grigiorossi scivolano in zona retrocessione dopo il ko contro la Fiorentina. Nelle ultime cinque partite la Cremonese ha conquistato appena un punto, un bottino troppo magro per una squadra che ha come obiettivo la salvezza. La classifica infatti parla chiaro: 18° posto con 24 punti dopo 29 giornate. A preoccupare non è solo la posizione, ma sopratutto l’andamento della squadra che fatica a reagire e invertire una tendenza negativa che sembra ormai consolidata. Una situazione che ha portato la società a cambiare guida tecnica, con l’esonero di Davide Nicola, nel tentativo di dare una svolta immediata alla stagione. Cremonese, fragilità evidente: nessuna reazione allo svantaggio. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Cremonese in crisi: cambio allenatore dopo il ko con la Fiorentina

Articoli correlati

Calcio serie C, il Grifo ripiomba in crisi ma non ci sarà un nuovo cambio di allenatore. Borras: "Impossibile che la squadra non sia con lui"La sconfitta, ma soprattutto la prestazione nella prima mezzora, che onestamente avrebbe dovuto far riflettere, aveva fatto pensare all'ennesimo...

Cremonese-Fiorentina: Vardy non è fra i convocati. La lista dell’allenatore Davide NicolaCREMONA – Non ci sarà Jasmie Vardy, bomber inglese di ormai lunga militanza, stasera (20,45, diretta su Dazn) contro la Fiorentina nella...

Aggiornamenti e notizie su Cremonese in crisi cambio allenatore...

Temi più discussi: Nicola a rischio esonero alla Cremonese: Gotti e Giampaolo i possibili sostituti per la panchina; Lecce-Cremonese 2-1: Pierotti e Stulic lanciano Di Francesco, crisi senza fine per Nicola; Serie A, semaforo verde: il Napoli vince ancora, Roma col tabù scontri diretti; Cremonese, Nicola al capolinea? Ore decisive per l'esonero, Giampaolo in pole.

Crisi Cremonese, Nicola ai saluti: c’è un candidato forte per sostituirloLa Cremonese è sempre più vicina a un cambio in panchina dopo la pesante sconfitta per 4-1 subita in casa contro la Fiorentina. tuttonapoli.net

Il club si scusa con il piccolo tifoso viola, ma sul campo la situazione è critica: possibile cambio in panchinaCremonese in crisi: Nicola verso l’esonero dopo 15 gare senza vittorie. Giampaolo in pole. Scuse al piccolo tifoso viola ... pianetalecce.it

#Calcio Il nuovo allenatore della #Cremonese è Marco Giampaolo che torna in grigiorosso dopo l'esperienza in Serie C nella stagione 2014/2015. Per il tecnico, contratto fino a giugno 2027. Al momento la squadra lombarda è terzultima in #SerieA, con 24 p - facebook.com facebook

UFFICIALE - #Cremonese, Marco #Giampaolo eredita la panchina di #Nicola: per lui è un ritorno x.com