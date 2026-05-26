L' artista sanseverese Minchillo espone alla Milano Design Week 2026

Durante la Milano Design Week 2026, l’artista sanseverese Lello Minchillo ha presentato le sue opere. L’evento si svolge ogni anno e attira numerosi visitatori e professionisti del settore. Minchillo ha esposto diverse creazioni, senza specificare il numero o i dettagli delle opere. La partecipazione si inserisce nel calendario ufficiale dell’evento, che si svolge nella città italiana. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle modalità di esposizione o sulle opere presentate.

L'artista sanseverese Lello Minchillo ha esposto le sue opere alla Milano Design Week 2026, uno degli eventi più seguiti al mondo nel campo del design. Pittore, tatuatore, musicista e dj, Minchillo ha portato il suo lavoro nel padiglione cinese dell'esposizione, affiancato da dodici aziende di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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