Dal 21 al 26 aprile 2026, in occasione della Milano Design Week, si terrà l'evento ISIA Research – New Design for a New World, dedicato al ruolo del design come laboratorio di innovazione per il futuro. L'iniziativa si svolgerà nella navata sud di un noto spazio della città, ospitando esposizioni e incontri dedicati alle nuove tendenze e alle ricerche nel campo del design. L’evento coinvolgerà studenti, designer e ricercatori provenienti da diverse realtà.

L’inaugurazione, prevista per il 21 aprile alle ore 16.30, sarà accompagnata da una performance dell’Ensemble di Percussioni della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, sottolineando fin da subito la dimensione interdisciplinare dell’evento. La mostra offre uno sguardo profondo sul modello formativo degli ISIA, realtà pubbliche di eccellenza nel sistema AFAM, dove didattica e ricerca si fondono in un processo continuo. Attraverso progetti, prototipi e installazioni, vengono affrontati alcuni dei temi più urgenti del design contemporaneo: Tra le proposte più significative, ISIA Faenza presenta Co-inhabited Landing, un progetto che immagina città più vivibili e resilienti attraverso un approccio biocentrico.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - ISIA Research – New Design for a New World: il design come laboratorio del futuro alla Milano Design Week 2026

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