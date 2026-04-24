Grande successo per l’artista teatino Diego Carchesio alla Milano art e design week

Durante la Milano art e design week, l’artista teatino Diego Carchesio ha ricevuto numerosi apprezzamenti per le sue opere, confermando la sua presenza nel panorama artistico internazionale. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione di pubblico e critici, sottolineando il suo ruolo nel settore dell’arte contemporanea. La manifestazione ha rappresentato un’occasione per mettere in mostra i lavori dell’artista, che si distingue per le sue creazioni.