Grande successo per l’artista teatino Diego Carchesio alla Milano art e design week
Durante la Milano art e design week, l’artista teatino Diego Carchesio ha ricevuto numerosi apprezzamenti per le sue opere, confermando la sua presenza nel panorama artistico internazionale. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione di pubblico e critici, sottolineando il suo ruolo nel settore dell’arte contemporanea. La manifestazione ha rappresentato un’occasione per mettere in mostra i lavori dell’artista, che si distingue per le sue creazioni.
Continua a distinguersi l’arte del teatino Diego Carchesio, che ha ottenuto apprezzamenti anche in un contesto di respiro internazionale: la Milano art e design week.Il critico d'arte Massimo Pasqualone sottolinea come la ricerca di Diego Carchesio non si limiti a invertire la superficie.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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