Le navi da guerra olandesi sono state inviate per pattugliare le acque dell’Artico, dove il ghiaccio si sta sciogliendo più rapidamente del passato. La presenza militare nel mare di Norvegia e nelle aree circostanti è aumentata, segnando un cambiamento nelle strategie di sicurezza. Le rotte commerciali si aprono, e le acque si stanno diventando più accessibili, spingendo i Paesi a rafforzare la presenza militare nella regione.

Per anni l’Artico è stato raccontato soprattutto come un laboratorio climatico globale: il termometro del pianeta, la regione dove il riscaldamento terrestre si manifesta con maggiore rapidità e dove la ricerca scientifica europea ha trovato uno dei suoi principali campi d’azione. I Paesi Bassi non facevano eccezione: la loro politica polare era centrata su scienza, ambiente e cooperazione internazionale. La nuova Strategia Polare 2026-2030 segna però un cambio di prospettiva significativo. Il documento pubblicato dall’Aia non abbandona la dimensione climatica, ma la riorganizza dentro una cornice diversa: l’Artico è sempre meno un «bene comune globale» e sempre più uno spazio di competizione strategica. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Artico ormai è una questione di sicurezza anche per i Paesi Bassi

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