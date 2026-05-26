L’Artico ormai è una questione di sicurezza anche per i Paesi Bassi
Le navi da guerra olandesi sono state inviate per pattugliare le acque dell’Artico, dove il ghiaccio si sta sciogliendo più rapidamente del passato. La presenza militare nel mare di Norvegia e nelle aree circostanti è aumentata, segnando un cambiamento nelle strategie di sicurezza. Le rotte commerciali si aprono, e le acque si stanno diventando più accessibili, spingendo i Paesi a rafforzare la presenza militare nella regione.
Per anni l’Artico è stato raccontato soprattutto come un laboratorio climatico globale: il termometro del pianeta, la regione dove il riscaldamento terrestre si manifesta con maggiore rapidità e dove la ricerca scientifica europea ha trovato uno dei suoi principali campi d’azione. I Paesi Bassi non facevano eccezione: la loro politica polare era centrata su scienza, ambiente e cooperazione internazionale. La nuova Strategia Polare 2026-2030 segna però un cambio di prospettiva significativo. Il documento pubblicato dall’Aia non abbandona la dimensione climatica, ma la riorganizza dentro una cornice diversa: l’Artico è sempre meno un «bene comune globale» e sempre più uno spazio di competizione strategica. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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