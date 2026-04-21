Paesi Bassi pronti alle domeniche a piedi e allo stop al delivery La Germania convoca il Consiglio di sicurezza L’Italia invece…

Le discussioni sulle restrizioni energetiche e le modifiche alle abitudini di consumo si intensificano in Europa. Nei Paesi Bassi si ipotizzano giornate senza auto e il blocco delle consegne a domicilio, mentre in Germania è stato convocato il Consiglio di sicurezza. Nel frattempo, in Italia, sono trascorse tre settimane dal rinvio della proposta di un piano energetico europeo, mentre la Commissione europea ha sollecitato gli Stati a prepararsi a possibili interruzioni prolungate delle forniture.

Sono passate tre settimane da quando la Commissione europea ha inviato una lettera ai 27 ministri dell’Energia per chiedere loro di «prepararsi tempestivamente a un’interruzione potenzialmente prolungata» delle forniture energetiche. Da allora, il tema è finito sotto i riflettori ma nessun governo europeo ha effettivamente previsto piani di emergenza per ridurre la domanda di carburante, almeno finora. I primi a muoversi in questa direzione sono i Paesi Bassi, che nelle scorse ore hanno attuato il piano nazionale per la crisi energetica. La prima fase di questa strategia non prevede alcuna ripercussione per i cittadini, ma le fasi successive – se implementate – includono misure come le domeniche a piedi, la riduzione dei limiti di velocità e il divieto di consegne a domicilio.🔗 Leggi su Open.online

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