Paesi Bassi e Islanda si sono uniti al Sudafrica nel condannare quanto accade a Gaza, sottolineando che le azioni di sfollamenti forzati, fame come arma di guerra, blocchi degli aiuti umanitari e violenze contro i minori rappresentano atti di annientamento. Questi Paesi hanno dichiarato che tali comportamenti non sono più esclusiva di zone considerate “terzomondiste” e richiedono attenzione internazionale.

Per portare avanti un genocidio non c’è bisogno di teorizzarlo: anche gli sfollamenti forzati, la fame usata come arma di guerra, il blocco degli aiuti umanitari e le violenze sistematiche contro i minori si possono configurare, nel contesto di Gaza, come atti di annientamento veri e propri. È questa la tesi che Paesi Bassi e Islanda hanno portato ai giudici dell’Aja, unendosi al Sudafrica nel procedimento sul genocidio contro Israele presso la Corte Internazionale di Giustizia (Icj). È una notizia importante che segnala il crescente isolamento giuridico di Tel Aviv: nonostante la repressione del dibattito pubblico sulla Palestina in mezzo... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Paesi Bassi e Islanda accanto al Sudafrica: Il genocidio a Gaza non è più questione da “terzomondisti”

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