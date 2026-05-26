L’arte sotto le stelle Il Festival Teatro romano fa risplendere Volterra

Notizia in breve

Il Festival Teatro Romano a Volterra ha ripreso con spettacoli che includono tragedie antiche e, per la prima volta, rappresentazioni in inglese. Le rappresentazioni si svolgono di sera, con le pietre del teatro che si illuminano di voci e musica. La manifestazione si svolge all’interno del teatro antico, portando nuovamente in scena performance storiche nel sito archeologico.