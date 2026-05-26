L’arte sotto le stelle Il Festival Teatro romano fa risplendere Volterra
Il Festival Teatro Romano a Volterra ha ripreso con spettacoli che includono tragedie antiche e, per la prima volta, rappresentazioni in inglese. Le rappresentazioni si svolgono di sera, con le pietre del teatro che si illuminano di voci e musica. La manifestazione si svolge all’interno del teatro antico, portando nuovamente in scena performance storiche nel sito archeologico.
Le pietre del Teatro Romano tornano a riempirsi di voci, musica, tragedie antiche e per la prima volta anche spettacoli in inglese. Per quasi un mese, dal 16 luglio all’8 agosto, sempre alle 21.30, Volterra riapre il suo palcoscenico sotto le stelle con la XXIV edizione del Festival Internazionale Teatro Romano, una rassegna che intreccia classici greci, teatro contemporaneo, danza, concerti e incontri letterari in uno dei luoghi più suggestivi della Toscana. Un’edizione costruita attorno alla memoria di Enrico Fiumi, l’archeologo che contribuì a restituire il teatro alla città e alla cultura, nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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