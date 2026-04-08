Il 18 aprile, in un Osservatorio Astronomico della Campania, si terrà una cerimonia dedicata alla celebrazione dell’Arte e del Gusto. L’evento prevede un premio d’eccellenza assegnato a figure o realtà che si sono distinte nel campo artistico e culinario. La scelta del luogo sottolinea il collegamento tra l’infinito del cielo e le creazioni umane, creando un ponte tra due mondi diversi ma complementari.

Celebrare l’Arte e il Gusto in un Osservatorio Astronomico significa unire due dimensioni apparentemente distanti ma profondamente affini: l’infinito del cielo e la perfezione delle creazioni umane. Così come l’astronomo scruta le stelle alla ricerca dell’armonia universale, l’artista, lo scienziato e l’artigiano esplorano la materia per catturare l’essenza della bellezza e della conoscenza. Il 18 aprile si terrà l’evento “Cultura, Istituzioni e Territorio”, promosso dall’Associazione “Il Cibo e l’Arte”, dedicato alle personalità che hanno contribuito a valorizzare l’identità della Campania nel mondo. La serata, che vedrà la partecipazione di illustri autorità, prevede la consegna di prestigiosi riconoscimenti a rappresentanti del mondo istituzionale, accademico e artistico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Campania celebra Arte e Gusto sotto le stelle: premio d’eccellenza il 18 aprile

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