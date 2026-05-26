Non solo “canzonette“, Edoardo Bennato dipinge. E la mostra In cammino., partita oggi al Palazzo Esposizioni di Roma e dedicata ai suoi lavori, è pronta a ricordarcelo. Il pennello non è una novità per il mito del rock italiano, che vanta anche una laurea in Architettura: sono sue le illustrazioni sugli album Io che non sono l’Imperatore (1975), La torre di Babele (1976) e Rinnegato (1990). Ma di quella musica nelle tele in mostra fino al 21 giugno rimane poco, salvo forse il monito d’artista "Ai signori mercanti d’arte Venderò la mia pazzia Mi terranno un po’ in disparte Chi è normale Non ha molta fantasia". Al centro delle opere di Bennato, 80 anni a luglio, in realtà c’è poca fantasia e tanta (triste) attualità: migranti, bambini, guerra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’arte di Bennato. Note d’attualità su tela: "Dipingo per denunciare"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Peter Pan torna ai Salesiani: replica di Neverland con le note di BennatoUna serata speciale ha visto il ritorno di Peter Pan ai Salesiani, con una replica di Neverland accompagnata dalle note di Bennato.

Milano, arte e attualità: le sfide di domani alla FeltrinelliA Milano, tra arte e attualità, si svolge un evento presso la libreria Feltrinelli che affronta le sfide di domani.

Temi più discussi: Edoardo Bennato: Oggi l'arte ha senso solo se attiri l’attenzione su su emergenze vitali; Non solo rock: Edoardo Bennato artista in una mostra a Roma; L’arte di Bennato. Note d’attualità su tela: Dipingo per denunciare; Edoardo Bennato: Uso la pittura come la musica: restituisco dignità alle anime in fuga.

Baglioni, fuori dai coglioni! Baglioni esce per primo. Chi è il prossimo? reddit

Edoardo Bennato: Oggi l'arte ha senso solo se attiri l’attenzione su su emergenze vitaliIl cantautore ha raccontato la sua attività di pittore in occasione della mostra In cammino, in programma dal 26 maggio al 21 giugno ... huffingtonpost.it

Edoardo Bennato: Uso la pittura come la musica: restituisco dignità alle anime in fugaMartedì 26 maggio l’inaugurazione di In cammino la mostra del cantautore al Palazzo delle Esposizioni di Roma ... repubblica.it