A Milano, tra arte e attualità, si svolge un evento presso la libreria Feltrinelli che affronta le sfide di domani. Si parlerà di come il fumetto possa influenzare la percezione della città e si discuterà dell’eredità culturale di un noto scrittore. Sono previsti interventi di vari ospiti, tra cui esperti e critici, che approfondiranno questi temi attraverso discussioni e presentazioni pubbliche.

? Punti chiave Come può il fumetto cambiare la percezione della città di Milano?. Chi sono gli ospiti che discuteranno dell'eredità culturale di Umberto Eco?. Quali nuove competenze servono per affrontare il mercato del lavoro odierno?. Come influenzerà il cinema la nostra lettura dei grandi classici letterari?.? In Breve Evento gratuito in viale Pasubio 5 con streaming digitale per i non presenti.. Sabato 9 maggio Pif e Pietro Grasso discutono del maxi processo alle 11.00.. Domenica 10 maggio Valeria Golino e Beppe Cottafavi affrontano cinema e letteratura alle 12.15.. Gad Lerner e Walter Siti intervengono alle 15.00 sul binomio ottimismo e pessimismo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, arte e attualità: le sfide di domani alla Feltrinelli

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Il Museo del Patriarcato apre a Milano, una mostra per raccontare le origini e l'attualità della violenza di genereMilano, 7 marzo 2026 – A Milano apre le sue porte il MUPA, il Museo del Patriarcato.

Leggi anche: ’Lucca Classica’. Dialogo con arte storia e attualità

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Vincenzo Trione, chi è il candidato numero uno per il ruolo di presidente della Triennale: l'occhio dell'arte per osservare il mondo; 111 artisti e più. Pronto Biennale? Ci siamo.; Incontro pubblico: Attualità del pensiero di Adriano Olivetti; Vediamoci dal vivo il 9 e 10 maggio: tornano Le sfide di Domani, il nostro evento a Milano.

Milano si illumina di arte e design: le mostre da vedere durante Miart e Salone del MobileMiart ha aperto le danze nella prima metà del mese, celebrando il suo trentesimo anniversario dal 17 al 19 aprile. In parallelo, la Milano Art Week — inaugurata il 13 aprile — ha portato in città ... living.corriere.it

Vediamoci dal vivo il 9 e 10 maggio: tornano «Le sfide di Domani», il nostro evento a MilanoDomani e i suoi ospiti tornano a Milano per una due giorni dedicata all’attualità, alla cultura, all’arte. Ci trovate alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli sabato 9 e domenica 10 maggio. Vi aspettia ... editorialedomani.it

Puoi ascoltare Luca Benecchi nelle puntate di “Milano l’Avana solo andata”, un podcast di 24Ore Podcast, sul sito e su tutte le piattaforme oppure cliccando qui: linktr.ee/milanolavana x.com