Peter Pan torna ai Salesiani | replica di Neverland con le note di Bennato

Una serata speciale ha visto il ritorno di Peter Pan ai Salesiani, con una replica di Neverland accompagnata dalle note di Bennato. Circa 500 persone hanno partecipato all’evento, riempiendo la sala in una sola sera. Le canzoni di Bennato sono state inserite nel racconto di Peter Pan, creando un collegamento tra musica e narrazione. L’evento ha attirato un pubblico vario, interessato a rivivere la storia attraverso un’interpretazione musicale e scenografica.

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? Domande chiave Come hanno fatto 500 persone a riempire la sala in una sera?. Perché le canzoni di Bennato accompagnano la storia di Peter Pan?. Cosa propone la regista per staccare i bambini dalla tecnologia?. Come si possono ancora acquistare i biglietti per la replica?.? In Breve Replica prevista venerdì 15 maggio alle ore 20.45 presso Cinema Teatro Salesiani.. La regista Sara Del Vivo punta sul distacco tecnologico per i bambini.. Successo della prima data con 500 spettatori che ha esaurito le prevendite.. Biglietti disponibili online su LiveTicket o al numero 328.74.94.974.. Il Musical Show Group riapre le scene del Cinema Teatro Salesiani venerdì 15 maggio alle ore 20. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Peter Pan torna ai Salesiani: replica di Neverland con le note di Bennato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Neverland", venerdì 15 maggio ai Salesiani la replica del musical ispirato a Peter PanDopo il tutto esaurito dell’8 maggio, la Musical Show Group replica lo spettacolo. "Neverland", venerdì 8 maggio il musical ispirato a Peter Pan ai SalesianiDopo il successo di tre repliche dello spettacolo "Dancing Queen" portato in scena a novembre 2025, Musical Show Group torna con una nuova produzione... Chi ha incastrato Peter Pan? torna in TV (ma senza Bonolis): l’indiscrezioneEstate, nel mondo tv, è anche sinonimo di nuovi progetti e organizzazione dei palinsesti autunnali. A una settimana dalla presentazione ufficiale a Napoli del calendario 2025/2026 firmato Rai, ... dilei.it