L' area cani senza ombra | È vincolata sotto il profilo paesaggistico

Da genovatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'area cani sopra il depuratore di Sturla, molto frequentata dai cittadini, è soggetta a vincoli paesaggistici. La zona, priva di ombra, rappresenta un punto di ritrovo quotidiano per gli utenti. La presenza di restrizioni paesaggistiche potrebbe influenzare eventuali interventi o modifiche future nell’area. La gestione e il mantenimento dello spazio sono soggetti a regolamenti specifici legati alla tutela del paesaggio.

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Sopra il depuratore di Sturla c'è un'area cani che è un importante spazio di aggregazione, utilizzata ogni giorno da tanti cittadini. Ma è totalmente esposta al sole e, soprattutto d'estate, diventa difficile trovare ristoro senza ombra. A chiedere notizie in consiglio comunale è Paola Maccagno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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