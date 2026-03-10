Pista bituminata abusiva su area vincolata | tre persone denunciate

Durante controlli mirati finalizzati alla prevenzione, tre persone sono state denunciate per aver realizzato una pista bituminata abusiva su un’area vincolata. L’intervento si è concluso con il sequestro dei materiali e l’identificazione degli autori. Nessuna altra persona è coinvolta nel procedimento e le autorità stanno proseguendo le verifiche.

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Ariano Irpino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria tre persone ritenute responsabili, in concorso tra loro, di violazioni alla normativa ambientale e paesaggistica. Nello specifico, l’attività investigativa dei militari ha permesso di accertare che un uomo del posto, in qualità di proprietario di un fondo agricolo, unitamente a due imprenditori, aveva realizzato, in assenza di qualsiasi titolo autorizzativo, un circuitopista con superficie bituminata di circa 2. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pista bituminata abusiva su area vincolata: tre persone denunciate Articoli correlati Leggi anche: Montecalvo Irpino, pista bituminata abusiva su area vincolata: tre denunciati Montecalvo Irpino, denunciate tre persone per aver realizzato una pista abusivaNello specifico, l’attività investigativa dei militari ha permesso di accertare che un uomo del posto, in qualità di proprietario di un fondo... Una selezione di notizie su Pista bituminata Temi più discussi: Digital Twin: la copia digitale delle infrastrutture che sta rivoluzionando l’ingegneria - Punto!; Aggressione ad autista Air, il vicepresidente Mario Casillo: Fatto gravissimo. Al lavoro per più sicurezza per il personale del TPL - Punto!; Guerra in Iran, quanto costa davvero il conflitto: fino a 100 milioni di dollari al giorno - Punto!. Realizzano pista asfaltata abusiva su area vincolata: tre denunciati in IrpiniaÈ quanto hanno scoperto i carabinieri nel territorio di Montecalvo Irpino, in provincia di Avellino, al termine di una serie di controlli. ilgiornalelocale.it Montecalvo Irpino, pista asfaltata abusiva su area vincolata: tre denunciatiAvevano realizzato una pista bituminata di circa 2.000 metri quadrati su un terreno agricolo sottoposto a vincolo idrogeologico, ma senza alcuna autorizzazione. Per questo motivo tre persone sono ... irpiniaoggi.it Montecalvo. Realizzano pista abusiva su area vincolata, tre denunce #montecalvoirpino #cronaca #pista #areavincolata #denunce #telenostra - facebook.com facebook