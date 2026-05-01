Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria ha emesso un’ordinanza che ordina la demolizione di un abuso edilizio in un’area soggetta a vincolo a Pieve di Campo. La decisione include anche una sanzione pecuniaria di ventimila euro destinata ai proprietari dell’immobile coinvolto. La vicenda riguarda un intervento edilizio realizzato senza autorizzazione in un’area sottoposta a restrizioni paesaggistiche.

? Cosa sapere Il TAR Umbria conferma la demolizione di un abuso edilizio a Pieve di Campo.. L'ordinanza prevede anche una sanzione pecuniaria di ventimila euro per i proprietari.. Il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ha respinto il ricorso presentato dai proprietari di un immobile a Pieve di Campo, nel comune di Perugia, confermando la necessità di demolire le opere realizzate senza autorizzazione in un’area protetta dal vincolo paesaggistico e archeologico. La vicenda che coinvolge la frazione perugina affonda le radici in un sopralluogo tecnico avvenuto il 17 dicembre 2021. In quell’occasione, i funzionari del Comune accertarono che un manufatto, nato originariamente come garage, legnaia e fondo con una superficie di circa sessanta metri quadrati già registrata nel 1956, era stato pesantemente trasformato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria: il TAR impone la demolizione di un abuso in area vincolata

Notizie correlate

Taglio abusivo in area vincolata, sequestrati 20 quintali di legnaNello specifico, l’attività capillare del controllo del territorio, permetteva ai militari, di rintracciare un uomo che caricava a bordo del suo...

Castel Volturno: demolizione immediata per abuso su suoloNel comune di Castel Volturno, lungo la costa della Campania, è scattata un’ordinanza di demolizione immediata contro un fabbricato realizzato senza...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Comunità per minori, l’Umbria aumenta le rette del 19%; Altvelox contesta Tar Umbria: allarme su controlli T-red.

Comunità per minori, l’Umbria aumenta le rette del 19%La Giunta regionale dell'Umbria ha approvato l’aggiornamento dei limiti minimi e massimi delle rette per i servizi residenziali socio-educativi destinati ai minori, ferme dal 2018. «Un aumento del 18, ... vita.it

TAR dell’Umbria salva i T-Red: non sono autovelox, non serve l’omologazioneIl TAR dell'Umbria ribadisce che i T-Red possono operare senza omologazione del dispositivo: leggi la sentenza con tutte le motivazioni. sicurauto.it

Buon Primo Maggio dall’Umbria! Siamo a Castelluccio di Norcia, dove il Pian Grande si risveglia lentamente dall’inverno e torna a respirare colori, luce e meraviglia. La natura qui si prepara, giorno dopo giorno, a stupire: i prati ancora delicati inizian - facebook.com facebook

Umbria, il Duomo di Spoleto x.com