L' arcivescovo Lorefice eletto presidente della commissione Cei per le migrazioni

L'82esima Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana ha eletto i presidenti delle dodici Commissioni episcopali, che faranno parte del Consiglio permanente per i prossimi cinque anni. Tra i nuovi eletti, un arcivescovo è stato scelto come presidente della commissione per le migrazioni. La nomina riguarda il ruolo di rappresentante della Chiesa in questioni legate alle tematiche migratorie. La nomina sarà valida per il mandato quinquennale.

L'82esima Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana ha eletto i presidenti delle dodici Commissioni episcopali, che faranno parte del Consiglio permanente per il prossimo quinquennio. A presiedere la Commissione episcopale per le migrazioni è stato chiamato monsignor Corrado. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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