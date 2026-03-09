Santangelo eletto presidente della Commissione regionale Anticamorra | FOTO

Il consigliere regionale Vincenzo Santangelo è stato eletto presidente della Commissione speciale Anticamorra, Beni Confiscati, Bonifiche ambientali ed Ecomafie della Regione Campania. La nomina è stata ufficializzata durante una riunione della commissione, che si è svolta nei giorni scorsi. Santangelo, membro del consiglio regionale, assume così il ruolo di guida all’interno di questa commissione speciale.

Il consigliere regionale Vincenzo Santangelo è stato eletto presidente della Commissione speciale Anticamorra, Beni Confiscati, Bonifiche ambientali ed Ecomafie della Regione Campania. “Ringrazio il mio partito per avermi indicato per questo prestigioso incarico e i colleghi consiglieri per avermi eletto”, ha dichiarato Santangelo subito dopo la nomina. “La presidenza premia il mio impegno per la legalità che porto avanti sin da quando ho mosso i primi passi in politica”. Nel suo intervento, il neo presidente ha sottolineato l’importanza di un lavoro condiviso tra tutte le forze politiche presenti in Consiglio. “Lavorerò in piena sinergia con i colleghi sia della maggioranza che dell’opposizione – ha spiegato – per fare in modo che si velocizzino le procedure di assegnazione dei beni confiscati”. 🔗 Leggi su Casertanews.it

