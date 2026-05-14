Luca Pierotti eletto presidente della commissione consiliare
In un'assemblea recente, è stato eletto il nuovo presidente della commissione consiliare dedicata alle Politiche Formative, Giovanili e di Genere, Cultura e Sport. La nomina coinvolge membri dell'organo legislativo locale, che hanno espresso la loro scelta attraverso un voto formale. La commissione continuerà a svolgere le sue funzioni nell'ambito delle competenze assegnate, senza modifiche immediatamente riconoscibili nelle attività quotidiane.
Nuovo presidente per la commissione consigliare Politiche Formative, Giovanili e di Genere, Cultura e Sport. Dopo le dimissioni dall’incarico delle scorse settimane di Laura Da Prato di Fratelli d’Italia, nel pomeriggio di ieri è stato infatti eletto il nuovo presidente: si tratta di Luca Pierotti, anch’esso esponente di Fratelli d’Italia di cui è anche presidente comunale. Pierotti ha raccolto i sei voti sul totale degli otto presenti (cinque della maggioranza e tre dell’opposizione). E’ stata una sostituzione meno indolore di quello che potrebbe sembrare a prima vista, poiché in Fratelli d’Italia, nell’ultimo periodo, non sono mancati i momenti di confronto anche duro sul nome del sostituto.🔗 Leggi su Lanazione.it
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