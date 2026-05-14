Luca Pierotti eletto presidente della commissione consiliare

In un'assemblea recente, è stato eletto il nuovo presidente della commissione consiliare dedicata alle Politiche Formative, Giovanili e di Genere, Cultura e Sport. La nomina coinvolge membri dell'organo legislativo locale, che hanno espresso la loro scelta attraverso un voto formale. La commissione continuerà a svolgere le sue funzioni nell'ambito delle competenze assegnate, senza modifiche immediatamente riconoscibili nelle attività quotidiane.

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Nuovo presidente per la commissione consigliare Politiche Formative, Giovanili e di Genere, Cultura e Sport. Dopo le dimissioni dall’incarico delle scorse settimane di Laura Da Prato di Fratelli d’Italia, nel pomeriggio di ieri è stato infatti eletto il nuovo presidente: si tratta di Luca Pierotti, anch’esso esponente di Fratelli d’Italia di cui è anche presidente comunale. Pierotti ha raccolto i sei voti sul totale degli otto presenti (cinque della maggioranza e tre dell’opposizione). E’ stata una sostituzione meno indolore di quello che potrebbe sembrare a prima vista, poiché in Fratelli d’Italia, nell’ultimo periodo, non sono mancati i momenti di confronto anche duro sul nome del sostituto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Luca Pierotti eletto presidente della commissione consiliare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Valentina Saglimbene eletta presidente della II Commissione consiliareLa consigliera comunale Valentina Saglimbene è stata eletta presidente della II Commissione (Patrimonio, Partecipate, Contenzioso, Politiche... Santangelo eletto presidente della Commissione regionale Anticamorra | FOTOIl consigliere regionale Vincenzo Santangelo è stato eletto presidente della Commissione speciale Anticamorra, Beni Confiscati, Bonifiche ambientali... Si parla di: Luca Pierotti eletto presidente della commissione consiliare; Piccioli scuote la Pietralunghese: Vogliamo la serie D!.