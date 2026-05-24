L’editore del New York Times ha detto che i media devono continuare a resistere e non cedere alle pressioni di Trump, che incoraggia a attaccare la stampa. Ha aggiunto che capitolare anche nelle piccole cose favorisce l’amministrazione nel proseguire gli attacchi contro i media. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un intervento pubblico senza ulteriori dettagli.

A Donald Trump bisogna “ resistere ” perché “ capitolare anche nelle cose più piccole serve unicamente a incoraggiare l’amministrazione a continuare ad attaccare la stampa”. L’appello dell’editore del New York Times A.G. Sulzberger è rivolto ai media americani e arriva dopo la puntata di addio del Late Show di Stephen Colbert, il comico nemico del presidente che andava in onda da 33 anni. Proprio alla Cbs Sulzberg sembra rivolgersi bacchettando le aziende che hanno patteggiato con il presidente “ cause che avrebbero potuto vincere”. Il network ha pagato 16 milioni di dollari all’amministrazione per risolvere la disputa scatenata dall’intervista di Kamala Harris a ’60 Minutes’ nel 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’editore del New York Times: “I media vadano avanti, non capitolino a Trump. Lo incoraggia ad attaccare la stampa”

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A.G. Sulzberger, Publisher and Chairman of The New York Times: Mission Under Pressure

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