Lapide contro la Lega | Spenti dal moderatismo

"Dalla lotta al sistema alla paura di una piazza silenziosa. Modena saluta così la Lega, tra moderatismo e indifferenza". É il messaggio comparso sul profilo Facebook di Futuro Nazionale Modena Comitato Costituente 020, il partito di Roberto Vannacci. Sotto le parole spunta una lapide che annuncia la ’morte’ del carroccio con su scritto: "Lega Modena 1991 - 2026. Ne danno il triste annuncio il commissario e il segretario cittadino. Si è spenta oggi dopo aver scelto la moderazione, la distanza dalla sua gente e l’irrilevanza politica. Non fiori ma consensi che non sono mai arrivati". Il post è circolato negli ambienti politici. Il capogruppo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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