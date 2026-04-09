Milano riscaldamenti spenti dal 15 aprile | ecco le nuove regole

A Milano, il periodo di accensione dei riscaldamenti termina il 15 aprile 2026, segnando la fine ufficiale della stagione di utilizzo degli impianti di riscaldamento. La data rappresenta la conclusione di un periodo definito dalle norme locali, che stabiliscono quando è consentito mantenere attivi i sistemi di riscaldamento nelle abitazioni e negli edifici pubblici. Dopo questa data, i riscaldamenti dovranno essere spenti e non sarà più possibile utilizzarli fino alla riaccensione prevista per la stagione successiva.