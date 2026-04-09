Milano riscaldamenti spenti dal 15 aprile | ecco le nuove regole
A Milano, il periodo di accensione dei riscaldamenti termina il 15 aprile 2026, segnando la fine ufficiale della stagione di utilizzo degli impianti di riscaldamento. La data rappresenta la conclusione di un periodo definito dalle norme locali, che stabiliscono quando è consentito mantenere attivi i sistemi di riscaldamento nelle abitazioni e negli edifici pubblici. Dopo questa data, i riscaldamenti dovranno essere spenti e non sarà più possibile utilizzarli fino alla riaccensione prevista per la stagione successiva.
La gestione del comfort termico a Milano si appresta a un cambio di passo fondamentale con la scadenza del periodo di accensione dei sistemi di riscaldamento fissata per mercoledì 15 aprile 2026. La decisione, che coinvolge l’intera area metropolitana e gran parte della Lombardia, imporrà nuove regole agli edifici residenti e produttivi proprio mentre le condizioni meteorologiche indicano una transizione verso temperature meno rigide, sebbene non prive di instabilità. Il calendario stabilito da Palazzo Marino prevede che, dopo una stagione operativa iniziata il 15 ottobre 2025, gli impianti debbano cessare il funzionamento ordinario entro la metà della prossima settimana. 🔗 Leggi su Ameve.eu
A Milano riscaldamenti spenti dal 15 aprile: le regole in caso di freddo (e cosa dicono le previsioni meteo)Milano, 9 aprile 2026 – Tra meno di una settimana a Milano (come in quasi tutta la Lombardia) scatterà lo spegnimento dei riscaldamenti.
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