A Milano, il 15 aprile, i riscaldamenti verranno spenti in base alle normative vigenti, che si applicano anche in gran parte della Lombardia. Questa data segna la fine dell’utilizzo dei sistemi di riscaldamento domestico, anche se le temperature potrebbero ancora essere basse. Le previsioni meteo indicano che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi ancora episodi di freddo, rendendo necessario il rispetto delle regole in caso di temperature inferiori alla soglia prevista.

Milano, 9 aprile 2026 – Tra meno di una settimana a Milano (come in quasi tutta la Lombardia) scatterà lo spegnimento dei riscaldamenti. La data fissata da Palazzo Marino è il 15 aprile. Nel territorio comunale milanese il funzionamento di tutti gli impianti termici viene regolamentato con un periodo di accensione partito dal 15 ottobre 2025 e destinato a concludersi mercoledì 15 aprile 2026. A Milano le ore giornaliere consentite sono 13 (dalle 5 alle 23), con una temperatura massima consentita di 19°C (+ 2°C di tolleranza) per tutti gli edifici a esclusione di quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, il cui limite è 18°C + 2°C di tolleranza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Milano riscaldamenti spenti dal 15 aprile: le regole in caso di freddo (e cosa dicono le previsioni meteo)

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