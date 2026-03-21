Linea 6 metro Napoli corse fino alle 21.10 da lunedì 23 marzo Funicolari chiuse 2 giorni
Da lunedì 23 marzo, le corse della linea 6 della metropolitana di Napoli saranno attive fino alle 21.10 dal lunedì al venerdì, mentre nel fine settimana si concluderanno alle 14. Le funicolari resteranno chiuse per due giorni consecutivi, senza ulteriori dettagli sui motivi o le date esatte. Le variazioni si applicano fino a nuova comunicazione.
Da lunedì a venerdì, le corse della Linea 6 della metro Napoli continueranno fino alle 21.10, nel fine settimana alle 14.10. Funicolari chiuse due giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Linea 6 della metro, nei giorni feriali corse fino alle 21.10Tempo di lettura: < 1 minutoA partire da lunedì prossimo, 23 marzo, la Linea 6 della metropolitana di Napoli sarà attiva anche nelle ore pomeridiane...
Metro Napoli, la Linea 6 prolunga l’orario: dal 23 marzo servizio fino alle 21.30 nei ferialiL'assessore Cosenza annuncia l'accordo tra ANM e sindacati per il prolungamento della Linea 6: da lunedì 23 marzo, salvo via libera ANSFISA, la...
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Linea 6 metro Napoli corse fino alle 21...
Temi più discussi: Napoli, Metropolitana Linea 6: corse fino alle 21.30 dal 23 marzo; Linea 6 aperta fino alle 21 e 30 in settimana: firmato l'accordo con i sindacati; Linea 6 della metro, nei giorni feriali corse fino alle 21.10; Metro Linea 6, da lunedì corse serali fino alle 21,10.
Metro Linea 6 Napoli, finalmente nuovi orari prolungati dal 23 marzo 2026La Metro Linea 6 di Napoli cambia orari a partire dal 23 marzo, introducendo un prolungamento dell’esercizio che incide direttamente sulla mobilità quotidiana di chi utilizza questa tratta, soprattutt ... napolike.it
Linea 6 Metro Napoli, nei giorni feriali corse fino alle 21:10Funicolari, orario rimodulato da sabato a martedì prossimi Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli. A partire da lunedì prossimo, 23 marzo, la Linea 6 della metropolitana di ... expartibus.it
#focusTramviaFI. Vanno avanti i lavori per la realizzazione della linea tramviaria per Bagno a Ripoli. Da oggi, sabato 21 marzo, prenderanno il via gli interventi relativi al completamento dei sottoservizi (nuovo acquedotto) in corrispondenza dell’incrocio tra vial x.com
Dall’impatto del costo del petrolio alle nuove opzioni militari. La linea di Trump resta in continua evoluzione. Nello #SkyCube Tonia Cartolano e Federico Leoni da New York. facebook