Meteo arriva l’anticiclone | il Centro-Nord si scalda fino a 35 gradi

Un anticiclone sta portando un aumento delle temperature nel Centro-Nord, con valori che potranno arrivare fino a 35 gradi. Le aree interessate comprendono in modo particolare il triangolo tra Piemonte, Emilia e Lombardia. La giornata di mercoledì è prevista come quella con il massimo caldo, raggiungendo il picco di temperatura. Le previsioni indicano che le temperature più elevate si concentreranno in queste zone, mentre il clima continuerà a essere caratterizzato da cieli sereni e assenza di piogge.

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? Domande chiave Dove colpirà esattamente il triangolo rovente tra Piemonte, Emilia e Lombardia?. Quando si raggiungerà il picco massimo di calore previsto per mercoledì?. Perché questo improvviso sbalzo termico rappresenta un rischio per la salute?. Cosa accadrà al Sud mentre il Nord affronta il caldo africano?.? In Breve Picco termico di 35 gradi previsto mercoledì 27 maggio tra Piemonte, Emilia e Lombardia.. Temperature fino a 34 gradi a Firenze, Grosseto, Modena e Pavia tra sabato e domenica.. Caldo intenso a La Spezia con 32 gradi e 31 gradi in Pianura Padana.. Possibili temporali in Calabria e Sicilia durante il fine settimana tra il 23 e 24 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meteo, arriva l’anticiclone: il Centro-Nord si scalda fino a 35 gradi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video METEO: Arriva l'Anticiclone! Nel Weekend scattano i primi 30°C! Sullo stesso argomento Meteo, sull’Italia è in arrivo il caldo africano: al centro-nord si sfioreranno i 35 gradiDopo essersi fatta desiderare a lungo, la bella stagione sembra ormai alle porte. Meteo, arriva l’anticiclone: picchi di 35°C fino a martedì prossimo? Punti chiave Quali zone subiranno l'impatto più forte del caldo questo weekend? Come influenzerà l'anticiclone le attività all'aperto nei prossimi... Il caldo anomalo investe l’Italia per l’arrivo dell’anticiclone africano, con temperature fino a 35 gradi tra Pianura Padana e Centro. Tra fine maggio e inizio giugno sono attesi anche temporali intensi. #meteo x.com Meteo: arriva un anticiclone estivo con la prima ondata di caldo ad oltre 30°C. Il punto di Lorenzo TediciE’ arrivata l’Estate in anticipo: quali valori dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni e quando toccheremo l'apice di questa ondata di calore? Ci risponde Lorenzo Tedici, meteorologo e responsabile me ... ilmeteo.it Meteo in Liguria, con l’anticiclone africano arriva il caldo: attesi 34 gradi alla SpeziaNel weekend arriva un anticiclone africano con la prima ondata di caldo in Italia oltre 30 gradi. Il picco sarà mercoledì 27 maggio: alla Spezia si arriverà a ... ilsecoloxix.it