Il tema delle liste di attesa è spesso al centro delle notizie e delle discussioni politiche, considerando il fatto che rappresenta una delle questioni più evidenti nel Servizio Sanitario Nazionale. Tuttavia, non viene considerato il problema principale che affligge il sistema sanitario italiano. Le liste di attesa sono spesso usate come esempio per evidenziare le criticità, anche se non costituiscono il vero nodo da risolvere.

Il tema delle liste di attesa si è imposto nei media e nel dibattito politico come il problema fondamentale del Ssn, a volte per provarne la non sostenibilità. Ritengo che il dibattito sia poco informato e spesso fuorviante. Vediamo perché. La normativa prevede che le prescrizioni di visite ed esami strumentali siano classificate in quattro categorie: urgente (U), breve (B), differibile (D) e Programmabile (P). Gran parte della discussione si concentra sulla categoria D, perché il Ssn risponde relativamente bene alle prestazioni urgenti o che devono essere erogate in tempi brevi. Appartengono a queste classi tutti i casi in cui la condizione è potenzialmente seria e tempo-dipendente: intervenire con rapidità fa la differenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché il tema delle liste d’attesa esiste, ma non è il problema fondamentale della nostra sanità

Articoli correlati

Sanità pubblica: più della metà degli italiani soddisfatti della qualità delle cure, ma il 30 per centro costretto a ricorrere al privato per aggirare le liste d’attesaSempre più italiani scelgono la sanità privata per aggirare le liste d’attesa del sistema pubblico.

Sanita’: D’Amato (Az) su liste attesa, per Rocca problema sono cittadini, riduzione validita’ e’ bluffAlessio D'Amato critica la gestione delle prenotazioni sanitarie nel Lazio, evidenziando un sistema inefficace e confuso.

The Zero Effort Email Manager: Send, Track, and Analyze Like a Pro in Excel

Contenuti e approfondimenti su Perché il tema delle liste d'attesa...

Temi più discussi: Blog | Perché il tema delle liste d'attesa esiste, ma non è il problema fondamentale della nostra sanità; Il codice unico del terzo settore e le liste d’attesa in sanità; Malati in fuga dalle liste d’attesa: Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto attraggono più del Piemonte; Sanità, Patto tra Regione e sindacati: nasce l’Agenda per difendere il servizio pubblico.

Le lunghe liste d’attesa: Servirà tempo per riuscire a ridurle. Mancano i mediciIl direttore di Ausl Romagna, Tiziano Carradori, replica alle polemiche Le prestazioni del pubblico in questi anni sono aumentate. Occorre intervenire anche sulla correttezza prescrittiva. msn.com

Liste d’attesa, la Puglia accelera: 26mila esami anticipati. Decaro contro il governo sulla riforma della sanitàCentinaia di prestazioni e operazioni chirurgiche anche oggi e domani, si intensifica il piano di abbattimento delle liste di attesa della Regione Puglia che fa registrare già buoni ... quotidianodipuglia.it

Il «Comitato Spontaneo Fornaci» torna alla carica sul tema della sicurezza legato alla strada - facebook.com facebook

#FlashAzioni La volatilità si conferma il tema centrale nell’attuale contesto, con i mercati azionari che tornano a mostrare un certo pessimismo riguardo a una conclusione ravvicinata del conflitto in Medio Oriente. intesasanpaolo.prodottiequotazioni.com/Stu x.com