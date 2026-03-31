Il presidente del Piemonte ha definito “una leggerezza grave” la vicenda che coinvolge l’ex vice presidente regionale, Elena Chiorino, coinvolta in una controversia legata a quote di una società di ristorazione. La vicenda riguarda anche Andrea Delmastro, esponente del partito, e la famiglia di un altro politico. Mentre l’assessora piemontese si è dimessa, il leader di un altro schieramento ha commentato la questione parlando di “leggerezza”, con un partito che ha definito la polemica mediatica.

“Una leggerezza grave”. Il presidente del Piemonte Alberto Cirio usa queste parole per definire la vicenda dell’ormai ex vice presidente Elena Chiorino, che deteneva quote della società Cinque Forchette srl insieme al suo compagno di partito Andrea Delmastro e alla figlia di Mauro Caroccia. Quote che sono state cedute soltanto dopo la condanna definitiva con l’aggravante mafiosa di Caroccia. Ma perché Chiorino si è messa in affari con la diciottenne romana? L’ex vice presidente avrebbe dovuto dare la sua versione dei fatti questa mattina di fronte al consiglio, ma ieri sera si è dimessa dalle cariche che le erano state lasciate e non si è presentata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Delmastro e la bisteccheria, l’assessora piemontese Chiorino se ne va ma Cirio (come Meloni) parla di “leggerezza”. Per Fdi è “polemica mediatica”

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