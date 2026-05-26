Lanciano nasce Hoops MiniBasket | il nuovo progetto per i piccoli
Sabato 23 maggio, a Lanciano, è stata ufficialmente inaugurata Hoops MiniBasket, una nuova iniziativa sportiva dedicata ai bambini dai 5 agli 11 anni. L’evento si è svolto tra le sale del Palazzo degli Studi e in piazza Pace, dove sono stati allestiti canestri per le attività ludico-sportive. La presentazione ha segnato l’avvio del progetto rivolto ai più piccoli, con attività sportive dedicate e ambienti pensati per loro.
Il sabato 23 maggio a Lanciano, tra le sale del Palazzo degli Studi e l’allegria dei canestri allestiti in piazza Pace, è nata ufficialmente Hoops MiniBasket Lanciano, la nuova realtà sportiva dedicata ai bambini dai 5 agli 11 anni. Il progetto, presentato con un clima di grande entusiasmo, nasce dalla volontà di un gruppo di professionisti che intendono trasformare la pallacanestro in un vero percorso educativo per i più piccoli e per le loro famiglie. La compagine societaria si avvale della competenza di un team multidisciplinare composto da dirigenti, istruttori, operatori della comunicazione e professionisti del settore sanitario. Per il presidente Marco Lombardi, l’obiettivo primario consiste nel costruire un cammino solido e duraturo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Lanciano: nasce Hoops MiniBasket per bambini 5-11 anni
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