Lanciano nasce Hoops MiniBasket | il nuovo progetto per i piccoli

Notizia in breve

Sabato 23 maggio, a Lanciano, è stata ufficialmente inaugurata Hoops MiniBasket, una nuova iniziativa sportiva dedicata ai bambini dai 5 agli 11 anni. L’evento si è svolto tra le sale del Palazzo degli Studi e in piazza Pace, dove sono stati allestiti canestri per le attività ludico-sportive. La presentazione ha segnato l’avvio del progetto rivolto ai più piccoli, con attività sportive dedicate e ambienti pensati per loro.