Nasce Hoops MiniBasket Lanciano la nuova realtà sportiva che guarda ai più piccoli FOTO

Da chietitoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È stata costituita una nuova società sportiva dedicata ai bambini, chiamata Hoops MiniBasket Lanciano. La società è stata creata da un gruppo di professionisti provenienti da settori dello sport, della formazione e della comunicazione. La sua attività principale è la pallacanestro, con un metodo educativo che mira a coinvolgere i più piccoli. La nascita di questa realtà rappresenta un’aggiunta al panorama sportivo locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una nuova compagine si affaccia sul panorama sportivo lancianese. Fondata da un gruppo di professionisti dello sport, della formazione e della comunicazione, si chiama Hoops MiniBasket Lanciano la società emergente che, attraverso la pallacanestro, propone un approccio educativo moderno e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

A Lanciano Nasce Hoops MiniBasket, il progetto che mette al centro bambini, inclusione e territorio

Video A Lanciano Nasce Hoops MiniBasket, il progetto che mette al centro bambini, inclusione e territorio

Notizie e thread social correlati

Nasce a Carpi una nuova associazione per mettere i più piccoli al centro della cittàA Carpi è stata costituita all'inizio dell'anno un'associazione di volontariato chiamata \

Argomenti più discussi: Lanciano: nasce Hoops MiniBasket per bambini 5-11 anni; Nasce Hoops MiniBasket Lanciano, la nuova realtà sportiva che guarda ai più piccoli [FOTO]; A Lanciano Nasce Hoops MiniBasket, il progetto che mette al centro bambini, inclusione e territorio - VIDEO.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web