Nasce Hoops MiniBasket Lanciano la nuova realtà sportiva che guarda ai più piccoli FOTO

Notizia in breve

È stata costituita una nuova società sportiva dedicata ai bambini, chiamata Hoops MiniBasket Lanciano. La società è stata creata da un gruppo di professionisti provenienti da settori dello sport, della formazione e della comunicazione. La sua attività principale è la pallacanestro, con un metodo educativo che mira a coinvolgere i più piccoli. La nascita di questa realtà rappresenta un’aggiunta al panorama sportivo locale.