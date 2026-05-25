Nasce Hoops MiniBasket Lanciano la nuova realtà sportiva che guarda ai più piccoli FOTO
È stata costituita una nuova società sportiva dedicata ai bambini, chiamata Hoops MiniBasket Lanciano. La società è stata creata da un gruppo di professionisti provenienti da settori dello sport, della formazione e della comunicazione. La sua attività principale è la pallacanestro, con un metodo educativo che mira a coinvolgere i più piccoli. La nascita di questa realtà rappresenta un’aggiunta al panorama sportivo locale.
Una nuova compagine si affaccia sul panorama sportivo lancianese. Fondata da un gruppo di professionisti dello sport, della formazione e della comunicazione, si chiama Hoops MiniBasket Lanciano la società emergente che, attraverso la pallacanestro, propone un approccio educativo moderno e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
A Lanciano Nasce Hoops MiniBasket, il progetto che mette al centro bambini, inclusione e territorio
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