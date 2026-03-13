Nuovo ospedale di Lanciano approvato il progetto per l' ammissione al finanziamento

La Asl ha dato il via libera al Piano di fattibilità tecnico economica per il nuovo ospedale di Lanciano. Con questa approvazione, si apre la strada all'accesso ai finanziamenti e all'avvio delle procedure di gara. Il documento rappresenta un passaggio chiave nel percorso di realizzazione della struttura sanitaria. Ora si attende il passo successivo per avviare i lavori.

È stato inviato alla Regione, che a sua volta lo porterà al vaglio della giunta per trasmetterlo poi al ministero della Salute per la necessaria validazione e conseguente ammissione al finanziamento, pari a 109 milioni La Asl ha approvato il Piano di fattibilità tecnico economica del nuovo ospedale di Lanciano, il documento fondamentale per avere accesso al finanziamento e procedere al bando di gara. Si tratta, quindi, di un passaggio essenziale ai fini della prosecuzione dell’iter burocratico. Gli elaborati progettuali relativi al suddetto Piano di fattibilità sono stati rimessi alla direzione aziendale dallo studio incaricato. Il progetto,... 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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