Lanciano Marco Morandi ospite del concerto dell' orchestra giovanile della scuola media Mazzini

Da chietitoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mercoledì 27 maggio 2026, alle 21, il teatro Fenaroli di Lanciano ospiterà un concerto dell’orchestra giovanile della scuola media Mazzini. L’evento vedrà la partecipazione di Marco Morandi come ospite. La serata sarà dedicata alla musica e alla solidarietà, coinvolgendo i giovani musicisti. L’iniziativa si svolge in un contesto di promozione culturale e di sostegno alla musica giovanile.

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Una serata all’insegna della grande musica, dell'energia dei giovani e della solidarietà concreta. Mercoledì 27 maggio 2026, alle ore 21, il teatro Fenaroli di Lanciano ospiterà il concerto dell'orchestra giovanile della scuola secondaria di I grado “G. Mazzini”.L'evento, organizzato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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