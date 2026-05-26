Lancia un'accetta dalla finestra e colpisce il vicino dopo una lite a Castello d'Agogna | 70enne ricoverato

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 70 anni è stato colpito con un’accetta dal vicino durante una lite a Castello d’Agogna. L’aggressore ha lanciato l’arma dalla finestra, raggiungendo il vicino. Il ferito è stato trasportato in ospedale. La polizia sta indagando sull’accaduto.

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Un uomo ha colpito con un'accetta il vicino di casa di 70 anni al culmine di una lite a Castello d'Agogna (Pavia). Il ferito è stato trasportato in ospedale dove è sotto osservazione, ma non in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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