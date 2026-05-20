Alessandria madre ferita gravemente dopo una lite con la figlia | si lancia dalla finestra per salvarsi

Una lite familiare si è conclusa in modo drammatico in una villetta di Carentino, un comune vicino ad Alessandria. Durante il confronto, una donna è uscita dall’abitazione e si è lanciata dalla finestra per tentare di salvarsi. La donna, rimasta ferita gravemente, è stata soccorsa dai soccorritori e trasportata in ospedale. La discussione tra madre e figlia sarebbe stata violenta, ma i dettagli sugli eventuali motivi non sono stati resi noti. La polizia sta indagando sull’accaduto.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Dramma familiare in una villetta di Carentino. Una violenta lite familiare ha rischiato di trasformarsi in tragedia a Carentino, in provincia di Alessandria, dove una donna di circa 60 anni è rimasta gravemente ferita dopo un’aggressione avvenuta all’interno della sua abitazione. L’allarme è stato lanciato da una vicina di casa che, dopo aver assistito alla scena e aver prestato i primi soccorsi alla vittima, ha contattato il numero unico di emergenza 112. La donna si sarebbe gettata dalla finestra per sfuggire all’aggressione. Secondo la ricostruzione effettuata dai Carabinieri, la sessantenne sarebbe stata aggredita dalla figlia trentenne durante una discussione degenerata rapidamente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Alessandria, madre ferita gravemente dopo una lite con la figlia: si lancia dalla finestra per salvarsi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tenta di rapire una bimba al supermercato e le rompe il femore: il video choc Sullo stesso argomento Alessandria, dopo una lite figlia tenta di accoltellare la madre che per salvarsi si getta dal balconeLa donna è ricoverata in condizioni gravissime dopo essersi gettata dal balcone di casa per tentare di sfuggire alla figlia, una ragazza di 30 anni,... Alessandria, accoltella la madre che si lancia dalla finestra: arrestata 30enneI carabinieri di Carentino, in provincia di Alessandria, sono intervenuti nel pomeriggio di martedì a seguito di una segnalazione per una violenta...