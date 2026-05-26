lancia una moltov contro la rivale in amore arrestata una diciassettenne

Una ragazza di 17 anni è stata arrestata a Modena con l’accusa di aver lanciato una molotov contro una donna maggiorenne. L'aggressione è avvenuta in un contesto di rivalità sentimentale. La giovane ha realizzato la bottiglia incendiaria in modo artigianale. La vittima ha riportato ferite e ha ricevuto cure mediche. La polizia ha fermato la ragazza poco dopo l’episodio. La procura ha avviato un’indagine per aggressione con finalità intimidatorie.

Modena, 26 maggio 2026 – Una diciassettenne è stata arrestata a Modena per aver aggredito un’altra giovane, maggiorenne, lanciandole addosso una molotov che aveva prodotto artigianalmente. All’origine dell’accaduto, l’episodio risale al pomeriggio di ieri in una zona periferica della città emiliana, ci sarebbe una rivalità in amore: la minorenne accusava la ‘rivale’ di aver scambiato messaggi con il suo fidanzato. La vittima ha riportato lievi lesioni, ovvero ustioni causate dalla miccia accesa della molotov che non ha funzionato, ovvero non ha fatto divampare il fuoco. Nei confronti della diciassettenne sono state avanzate le ipotesi di lesioni aggravate e detenzioni di armi da guerra, lei stessa ha presentato una denuncia per lesioni subite a seguito dell’accaduto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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