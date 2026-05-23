Mantova investe il rivale in amore dopo una lite | fermato un 20enne 

Notizia in breve

Un 20enne è stato fermato dopo aver investito il rivale in amore in seguito a una lite scoppiata davanti all’abitazione di una ragazza. La discussione si è accesa tra i due uomini, poi il giovane ha schiacciato l’acceleratore e investito l’altro. Il rivale ha riportato ferite e si trova in ospedale. La polizia ha arrestato il 20enne, che ora è in custodia. La vittima è stata medicata e dimessa.