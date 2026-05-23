Mantova investe il rivale in amore dopo una lite | fermato un 20enne
Un 20enne è stato fermato dopo aver investito il rivale in amore in seguito a una lite scoppiata davanti all’abitazione di una ragazza. La discussione si è accesa tra i due uomini, poi il giovane ha schiacciato l’acceleratore e investito l’altro. Il rivale ha riportato ferite e si trova in ospedale. La polizia ha arrestato il 20enne, che ora è in custodia. La vittima è stata medicata e dimessa.
La violenta discussione sarebbe scoppiata davanti all’abitazione di una ragazza. Il giovane ferito è stato trasportato in ospedale in codice giallo, mentre il conducente dell’auto è accusato di tentato omicidio Notte di violenza a Castel Goffredo, provincia di Mantova, dove un ragazzo di 20 anni è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio dopo aver investito con l’auto un coetaneo al culmine di una lite sentimentale. L’episodio si è verificato nelle prime ore della mattinata davanti all’abitazione di una giovane donna, al centro della contesa tra i due ragazzi. Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, il ventenne residente a Castel Goffredo avrebbe accompagnato a casa la sua ex fidanzata dopo una serata trascorsa in una discoteca del Bresciano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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