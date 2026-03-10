Tira fuori un coltello dalla borsa al culmine di una lite e tenta di uccidere la rivale | arrestata

Una donna sudamericana è stata arrestata all'alba di lunedì 9 marzo con l'accusa di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito, durante una lite con una connazionale di 39 anni, avrebbe estratto un coltello dalla borsa e tentato di colpirla con diversi fendenti al collo e al torace. L'episodio si sarebbe verificato in un contesto di tensione, probabilmente legato a motivi futili.

La lite sarebbe scoppiata all'interno di un locale a Villa Rosa di Martinsicuro (Teramo) e poi contiunata in strada. Protagoniste due donne sudamericane. La vittima sarebbe stata raggiunta da diversi fendenti a collo e torace, è stata operata, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'accusa, per l'altra, è di tentato omicidio Tentato omicidio. Questa l’accusa di cui è chiamata a rispondere una donna sudamericana che all’alba di lunedì 9 marzo avrebbe colpito una connazionale di 39 anni con diversi fendenti al collo e al torace nel corso di una lite esplosa, a quanto pare, per futili motivi. A riportare la notizia è l’agenzia Ansa. Il fatto si sarebbe verificato a Villa Rosa di Martinsicuro, fuori da un locale di via Concetto Franchi normalmente frequentato da cittadini sudamericano e aperto di sera nei weekend. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

