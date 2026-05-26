Lancia ha pubblicato le prime immagini ufficiali della nuova Gamma, il modello che rappresenta il punto più alto della futura produzione del marchio. La vettura sarà disponibile in versioni ibride ed elettriche. Le immagini mostrano il design esterno del veicolo, senza ulteriori dettagli tecnici o date di uscita. La presentazione ufficiale avverrà prossimamente, ma al momento non sono stati comunicati altri dati riguardanti il modello.

‹ › 1 2 lancia gamma. ‹ › 2 2 lancia gamma. La Lancia ha diffuso le prime immagini ufficiali della nuova Gamma, modello destinato a rappresentare il vertice della futura gamma del marchio. La vettura sarà prodotta nello stabilimento di Melfi, impianto del gruppo Stellantis già coinvolto nella produzione di diversi modelli elettrificati basati sulla piattaforma STLA Medium, la stessa utilizzata per la nuova ammiraglia italiana. La Gamma è un crossover fastback lungo 4,67 metri, largo 1,89 e alto 1,66 metri. Il modello adotta una carrozzeria con linea discendente del tetto e coda rastremata, soluzione scelta per migliorare efficienza aerodinamica e abitabilità interna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lancia Gamma, prime immagini della nuova ammiraglia. Sarà ibrida ed elettrica – FOTO

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