Ecco la Lancia Gamma le prime immagini del nuovo crossover Stellantis
Sono state diffuse le prime immagini della nuova Lancia Gamma, un crossover sviluppato sulla piattaforma Stla Medium. La produzione avverrà nello stabilimento di Melfi e il modello sarà disponibile sul mercato dopo l’estate. La vettura rappresenta il primo modello della gamma lanciata sotto il marchio Lancia, con un design e caratteristiche tecniche ancora da dettagliare. La presentazione ufficiale è prevista nei prossimi mesi.
Del piano di 60 nuovi modelli previsti entro il 2030 dal piano Stellantis da poco annunciato fa parte anche la Lancia Gamma, alla quale è affidato il compito di rilanciare il marchio, destinato a essere gestito direttamente da Fiat: della vettura sono state svelate le prime immagini, comprese quelle degli interni. Progettata, disegnata e sviluppata in Italia, la vettura, della quale sono in corso i test su strada, sarà anche prodotta nel nostro Paese e, in particolare, nello stabilimento di Melfi. Basata sulla piattaforma Stla Medium, la Gamma è una fastback dalla coda spiovente, lunga 4,67, larga 1,89 e alta 1,66 metri, che intende coniugare stile, praticità ed efficienza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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