Sono state diffuse le prime immagini della nuova Lancia Gamma, un crossover sviluppato sulla piattaforma Stla Medium. La produzione avverrà nello stabilimento di Melfi e il modello sarà disponibile sul mercato dopo l’estate. La vettura rappresenta il primo modello della gamma lanciata sotto il marchio Lancia, con un design e caratteristiche tecniche ancora da dettagliare. La presentazione ufficiale è prevista nei prossimi mesi.

Del piano di 60 nuovi modelli previsti entro il 2030 dal piano Stellantis da poco annunciato fa parte anche la Lancia Gamma, alla quale è affidato il compito di rilanciare il marchio, destinato a essere gestito direttamente da Fiat: della vettura sono state svelate le prime immagini, comprese quelle degli interni. Progettata, disegnata e sviluppata in Italia, la vettura, della quale sono in corso i test su strada, sarà anche prodotta nel nostro Paese e, in particolare, nello stabilimento di Melfi. Basata sulla piattaforma Stla Medium, la Gamma è una fastback dalla coda spiovente, lunga 4,67, larga 1,89 e alta 1,66 metri, che intende coniugare stile, praticità ed efficienza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ecco la Lancia Gamma, le prime immagini del nuovo crossover Stellantis

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ecco la Lancia Gamma, una copia della DS 7

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ancora più Sexy: le prime immagini del nuovo film italiano Prime Video

Gamma lancia l’AI per immagini: sfida Canva e AdobeGamma sta per presentare Gamma Imagine, un nuovo strumento di generazione di immagini basato sull’intelligenza artificiale.

Temi più discussi: Lancia Gamma: svelati i cerchi in lega a tre razze e il design del posteriore | Quattroruote.it; CEO Lancia: 'Con la nuova Gamma parliamo alla Generazione X, ecco come sarà'; Dietrofront Stellantis: la Lancia passa sotto la gestione Fiat; Lancia e DS perdono l'autonomia: ecco come Stellantis dividerà i suoi 14 marchi (e a chi andrà il 70% dei fondi).

Lancia Gamma, prime foto ufficiali: ibrida ed elettrica, ecco cosa sappiamoAccanto alla versione ibrida da 145 CV arriveranno tre EV, con potenze da 230 a 375 CV, trazione integrale e autonomie fino a 740 km ... quattroruote.it

Nuova Lancia Gamma, le prime immagini: motori ibridi ed elettrici fino a 375 CVLa nuova Lancia Gamma sarà prodotta a Melfi con carrozzeria fastback, motori ibridi ed elettrici, fino a 375 CV e oltre 740 km di autonomia. motorisumotori.it