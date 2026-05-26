L’America e il fraintendimento dell’Occidente moderno

A febbraio, durante la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, un senatore statunitense ha ricevuto una standing ovation dopo aver affermato che Stati Uniti e Europa condividono una stessa “civiltà occidentale”. La dichiarazione ha suscitato attenzione e discussioni tra i partecipanti, sottolineando il punto di vista di alcuni esponenti politici sulla coesione tra le due sponde dell’Atlantico. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a questa affermazione.

A febbraio, alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, Marco Rubio era stato accolto da una standing ovation dopo il suo intervento, soprattutto quando aveva sostenuto che Stati Uniti ed Europa appartengono a un’unica «civiltà occidentale». Molti dei presenti avevano probabilmente tirato un sospiro di sollievo: rispetto ai toni aggressivi e sprezzanti usati l’anno precedente dal vicepresidente JD Vance contro l’Europa, Rubio sembrava riportare il rapporto transatlantico sul terreno dei valori condivisi, come avevano fatto per decenni i presidenti e i leader americani prima dell’ascesa di Donald Trump. Resta però una domanda fondamentale: che cosa intende davvero Rubio quando parla di «civiltà occidentale»? La sua idea è probabilmente molto diversa sia da quella della maggior parte degli europei di oggi sia dalla mia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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