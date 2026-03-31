Pizzaballa l’ipocrisia della destra e il fraintendimento del povero Netanyahu

Durante la Domenica delle Palme si è verificato un episodio che è stato definito come un “fraintendimento” e non un’intimidazione. La vicenda ha coinvolto il leader di una certa area politica, mentre il primo ministro ha commentato l’accaduto, definendolo come un semplice incidente. La narrazione ufficiale cerca di minimizzare l’accaduto, mentre le reazioni variano tra chi lo interpreta come un atto intimidatorio e chi come un equivoco.

Guai a chiamarla intimidazione. Quello della Domenica delle Palme è stato solo un incidente, o meglio, un «fraintendimento». Israele, si sa, è molto suscettibile, rispetto alle scelte lessicali relative a certi suoi interventi: a Gaza non è in corso un genocidio, ma un’operazione anti-terrorismo; quelli che in Cisgiordania vessano e uccidono i palestinesi non sono terroristi, ma coloni intraprendenti; e impedire al patriarca latino di raggiungere la chiesa del Santo sepolcro per celebrare una delle messe più importanti del calendario liturgico cattolico è solo frutto di un equivoco, come ha diplomaticamente sottolineato lo stesso involontario protagonista, il cardinal Pierbattista Pizzaballa. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Pizzaballa, l’ipocrisia della destra e il fraintendimento del povero Netanyahu Articoli correlati Leggi anche: Cardinale Pizzaballa, la sparata della sinistra contro il governo: "Quanta ipocrisia" Netanyahu ci ripensa su Pizzaballa: «Potrà andare alla Chiesa del Santo Sepolcro»Il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu ha detto che il patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa potrà tornare alla Chiesa del Santo... Aggiornamenti e contenuti dedicati su Pizzaballa l'ipocrisia della destra e... Temi più discussi: ISRAELE – Campana Comparini: Pizzaballa, comportamento irresponsabile - Moked; Se il caso esiste solo per andare contro la destra; Il ritorno dei Pugni in tasca; DAI GIORNALI DI OGGI – Bokertov 30 marzo 2026 - Moked. PIZZABALLA ESCLUSO DAL SANTO SEPOLCRO | Cosa c’è dietro l’ipocrisia della sicurezza di IsraelePer ragioni di sicurezza ieri la polizia israeliana ha interdetto l'accesso al Santo Sepolcro al patriarca Pizzaballa e al custode Ielpo. Poi il dietrofront ... ilsussidiario.net Netanyahu: Pizzaballa ha accesso immediato al Santo Sepolcro | Israele chiude il caso: ecco cos’è cambiatoNetanyahu apre all'ingresso di Pizzaballa nel Santo Sepolcro per Pasqua: cos'è cambiato in 24 ore dopo l'incidente diplomatico Chiesa-Israele ... ilsussidiario.net Nella giornata di lunedì autorità locali e Patriarcato siglano l'accordo che consente la ripresa delle celebrazioni religiose. Il caso Pizzaballa riapre il dibattito sulle misure di sicurezza nei luoghi di culto https://l.euronews.com/pZSN - facebook.com facebook Israele senza freni, dopo il no a Pizzaballa uccisi tre soldati Onu x.com