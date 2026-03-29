Il viaggio di “Il Giornale” negli Stati Uniti si è spostato dal centro di New York allo stato del Delaware, attraversando il New Jersey, per visitare diversi think tank e fondazioni. L’obiettivo è esplorare le attività di alcune istituzioni che operano nel settore conservatore e analizzare le relazioni tra le forze politiche e culturali di questo ambito negli Stati Uniti.

Lasciando la città di New York il viaggio de “Il Giornale” ci ha portato nello stato del Delaware, passando dal New Jersey, per il primo di una serie di incontri nei think tank e nelle fondazioni americane. La prima tappa è stato l'Intercollegiate Studies Institute, think tank specializzato negli studi sull'istruzione e la formazione, dove Johnny Burtka, President & CEO ci ha accolti con il suo team di lavoro permettendo uno scambio reciproco di opinioni e considerazioni sulla situazione politica e culturale negli Stati Uniti. Arrivati nella Capitale Washington DC ci siamo immersi nella storia con le visite ai memoriali di Iwo Jima, delle guerre di Corea, Vietnam e della Seconda guerra mondiale proseguendo verso i monumenti dei Presidenti Lincoln e Jefferson per concludere con i centri del potere politico, il Campidoglio e la Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dentro l’America conservatrice, il viaggio de Il Giornale tra think tank, Casa Bianca e sfida all’Occidente liberal

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